На трассе возле Николаева «ВАЗ» сбил женщину – от полученных травм она скончалась по дороге в больницу

В субботу, 28 декабря, около 16:40 26-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», допустил наезд на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть возле пгт. Воскресенское в Витовском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд соответствующих экспертиз.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-567-35-05, 102», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.