В «Борисполе» из-за неисправности в двигателе совершил экстренную посадку самолет, который следовал в Тбилиси

В субботу, 28 декабря, в аэропорту «Борисполь» совершил экстренную посадку борт SkyUp UR-SQJ, который следовал рейсом PQ431 Киев - Тбилиси.

Об этом сообщают в социальных сетях.

«Борт SkyUp UR-SQJ совершил экстренную посадку в Борисполе. Сначала рейс задержали из-за проблем со стартером одного из двигателей. После подъёма на эшелон воздушное судно сменило курс, и вернулось на аэродром вылета. Сел. Судя по данным из ФлайРадара - штатно», – говорится в сообщении одной из авиационных групп соцсети.

Информацию о поломке подтвердили и в авиакомпании.

«В субботу, 28 декабря, по техническим причинам произошла задержка вылета рейса PQ431 Киев - Тбилиси. На данный момент все пассажиры находятся в аэропорту Борисполь, им предоставляются напитки и горячее питание», – говорится в сообщении авиакомпании.

Сообщается, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность стартера одного из двигателей, которая сделала невозможным его запуск.

«Мы провели дополнительный технический осмотр, по результатам которого решили вывести пассажиров из самолета и задержать вылет до полного починки воздушного судна. Сейчас мы работаем над ситуацией и есть несколько вариантов ее решения – как только один из них будет утвержден, техническую неисправность можно будет устранить в течение часа», – добавили в компании.

«SkyUp» также сообщили, что пассажирам предоставляется горячее питание и напитки.

Напомним, ранее в России самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пилота.