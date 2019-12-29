На Донетчине после посещения стоматолога умер ребенок

В Славянске Донецкой области после стоматологических процедур умер малолетний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 27 декабря в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в Славянске, доставили шестилетнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 140 («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей») УК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как на Днепропетровщине из-за некачественной анестезции умерла пациентка, еще шесть человек пострадали.