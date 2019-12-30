К берегам Японии прибило «корабль-призрак» с человеческими останками

Пять человеческих тел и две головы нашли на небольшом судне, которое вынесло волнами к берегам Японии. Вероятно, это северокорейские рыбаки или беженцы

Об этом сообщает ВВС.

Лодку, которую нашли на острове Садо, очень повреждена, на борту есть надписи на корейском языке. Судя по всему, лодка долго находился в море: трупы частично истлели.

Береговая охрана смогла добраться к лодке только через сутки после того, как ее нашли. В японской полиции пока не могут точно сказать, откуда на корабле взялись головы.

Такие «корабли-призраки» уже не раз находили вблизи японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда с КНДР.

Чаще всего такие лодки находят пустыми или с телами на борту. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках рыбы. Они теряются и погибают - либо от голода, либо за сильного шторма.

Ранее предполагали, что на лодках пытаются бежать из КНДР, но эти версии не получили подтверждения. Найденные в 2017 году рыбаки требовали, чтобы их переправили обратно в КНДР.

Из-за напряженных отношений между КНДР и Японией расследовать подобные случаи почти невозможно.