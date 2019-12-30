В Танзании умер старейший в мире носорог

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Самка носорога, которую считали самой старой в мире, умерла в Танзании в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Фаусту, восточного черного носорога, впервые заметили в кратере Нгоронгоро в 1965 году, когда ей было три года.

Она жила на свободе более 54 лет, но проблемы со здоровьем в старости заставили ее последние несколько лет получать специализированную помощь в заповеднике.

Фауста никогда не имела детенышей - именно это, по мнению защитников природы в Нгоронгоро, могло помочь ее долгой жизни.

По состоянию на 2016 год, у Фаусты были проблемы со зрением и страдала от затяжных последствий нападений гиен.

«Злые животные, особенно гиены, начали нападать на нее, и она получила очень серьезные раны. В 2016 году нам пришлось забрать ее из дикой природы и обеспечить ей специальный надзор», – рассказал ВВС доктор Фредди Манонги по управлению охраны природы Нгоронгоро

Он добавил, что в тот день, когда Фауста умерла, родился другой носорог.

Позже Манонги в своем заявлении подчеркнул, что «записи показывают, что Фауста жила дольше всех носорогов в мире», и что она умерла от естественных причин вечером 27 декабря.

В дикой природе носороги обычно живут от 37 до 43 лет, в неволе - до 50 лет.

Восточный черный носорог находится под угрозой исчезновения. Этих животных осталось очень мало, потому что они часто становятся жертвами браконьеров за их ценные рога. Впрочем, их количество постепенно увеличивается.

Тарас Леонтян

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