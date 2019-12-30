В Николаеве в троллейбусе стало плохо пенсионерке – водитель пытался ее спасти, но она умерла до прибытия медиков

В Николаеве в понедельник утром, 30 декабря, в троллейбусе стало плохо пенсионерке, но попытки спасти ее не помогли, и она скончалась.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

«В 08:30 в троллейбусе №3037, который двигался по седьмому маршруту с мкр Северного в направлении мкр Намыва, летней пассажирке внезапно стало плохо. На остановке «Школьная» водитель вызвал скорую и собственными силами в течение десяти минут пытался оказывать первую медицинскую помощь, пока ехала карета скорой», – говорится в сообщении.

Спасти пассажирку не удалось. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины. Ей было 78 лет.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и отдел безопасности движения КП «Николаевэлектротранс». Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Водитель троллейбуса, в котором произошел несчастный случай, ожидает другой троллейбус на замену, чтобы продолжить работу на линии. Задержек в движении троллейбусов нет.