На Николаевщине «Toyota Prado» слетел с дороги в кювет – пострадали водитель и пассажирка

В Николаевской области в понедельник, 30 декабря, на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» внедорожник «Toyota» слетел с дороги, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает «0512».

Водитель «Toyota Land Cruiser Prado» двигался со стороны Николаева в направлении Одессы. За селом Половинки, по неизвестным причинам, автомобиль слетел в кювет.

Водитель и пассажирка внедорожника доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Издание «Новости-N» уточняет, что за рулем была женщина, а пассажирка – ее дочь. В результате инцидента водитель, по предварительным данным, получила несколько переломов, а пассажирка не получила серьезных травм.

Напомним, как на проспекте Богоявленском в Николаеве «Mercedes» зацепил «ВАЗ», врезался в дерево и едва не задел торговцев елками и мандаринами.