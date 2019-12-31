В Китае из-за снегопада на трассе временно застряли 15 тысяч туристов

В Китае 15 тысяч туристов были заблокированы на трассе в северо-восточной провинции Хэйлунцзян из-за сильного снегопада.

Об этом сообщает УНИАН.

К настоящему времени полиции и экстренным службам удалось расчистить дорогу и эвакуировать людей в Харбин.

Около 300 автобусов и 320 легковых машин с возвращавшимися из горнолыжного курорта Ябули в Харбин туристами были заблокированы на въезде на трассу. Местные власти направили туда несколько десятков снегоуборочных машин и 90 сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские установили, что в одном из заблокированных автомобилей находился и кинорежиссер Чжан Имоу со своей супругой Чэнь Тин и тремя детьми. Он возвращался со съемок своей новой шпионской кинокартины «На краю» (Impasse), которая должна выйти на экраны в 2020 году.

Транспортная полиция организовала расчистку трассы, а также разбила заблокированные транспортные средства на 13 групп, которые под конвоем полицейских машин выдвинулись в Харбин.

Напомним, что в Бангладеш из-за болезней, которые вызваны резким похолоданием, умерли не менее 50 человек.