В новогоднюю ночь по всей Украине, кроме юга, объявили штормовое предупреждение

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Сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 15-20 метров в секунду (первый уровень опасности, желтый).

«31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним,  на Закарпатье в реабилитационном центре национального природного парка «Синевир» в спячку впали только три медведя из 32.

Юлия Акимова

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