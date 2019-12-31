В новогоднюю ночь по всей Украине, кроме юга, объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 15-20 метров в секунду (первый уровень опасности, желтый).

«31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье в реабилитационном центре национального природного парка «Синевир» в спячку впали только три медведя из 32.