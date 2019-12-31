В Киеве будут судить мужчину, который зарезал ножом собаку своей знакомой

В столице перед судом предстанет 36-летний киевлянин, который убил ножом собаку знакомой женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Инцидент произошел в Деснянском районе города.

Сообщается, что мужчина поссорился с хозяйкой и зачем-то ударил ножом в живот ее собаку.

«Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло », - говорится в сообщении.

По инциденту возбудили дело по статье 299 (Жестокое обращение с животными, относится к позвоночным, совершенного умышленно, что привело к гибели животного) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, Северодонецкий суд приговорил мужчину к двум годам условно за убийство бездомного пса.