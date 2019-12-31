В Канаде отменили около 200 рейсов из-за ледяного дождя и снегопада

Около 200 авиарейсов отменили в аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество рейсов — около 100 — отменили в международном аэропорту Монреаля. В основном изменения касаются направлений внутри провинций на востоке Канады, а также вылетов в северо-восточные районы США.

По данным Национального метеобюро, в Квебеке до вечера 31 декабря ожидается до 15-20 сантиметров снега.

Напомним, сегодня, 31 декабря, по всей территории Украины, кроме южных областей, объявлено штормовое предупреждение.