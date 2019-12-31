В Николаеве на светофоре загорелся автомобиль – на помощь водителю пришли очевидцы и патрульные

В Николаеве 30 декабря в районе рынка «Колос» загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщил николаевец Дмитрий Евтушенко, который стал очевидцем случившегося.

Автомобиль загорелся, когда он остановился на светофоре в районе рынка «Колос». Водитель и очевидцы случившегося стали тушить возгорание подручными средствами, даже ветками от сосны (рядом находились продавцы ёлок).

На помощь водителю пришли патрульные полицейские, которые погасили пожар огнетушителем.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за замыкания электропроводки загорелся автомобиль.