В Вознесенске водитель в новогоднюю ночь сбил электроопору и обесточил микрорайон

В Вознесенске в ночь на 1 января водитель автомобиля «Mercedes Vito» врезался в электроопору на улице Соколецкой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-мэр Вознесенска Юрий Сметана.

Происшествие случилось в первый час нового года. Из-за поврежденной электроопоры микрорайон Натягайловка остался без света.

«Аварийная бригада облэнерго ночью максимально восстановила схему электроснабжения, но к сожалению не все. На данный момент не работает три трансформаторных подстанции. В ближайшее время будет заменена опора и восстановлено электроснабжение», - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке столкнулись трамвай и «Mitsubishi».