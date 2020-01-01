В Николаеве мужчина покурил в кровати и едва не сжег свою квартиру – спасатели вовремя потушили пожар

В Николаеве утром 1 января мужчина едва не сжег собственную квартиру.

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице генерала Карпенко поступило к диспетчеру в 10:53.

К месту вызова были направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационного центра.

С помощью звена газодымозащитной службы удалось потушить огонь на площади 20 квадратных метров.

При выяснении обстоятельств пожара стало известно, что мужчина 1982 года рождения при курении в постели, пренебрег элементарными правилами пожарной безопасности, что и привело к возгоранию этого же кровати. До приезда оперативных служб он смог самостоятельно покинуть помещение квартиры.

Напомним, накануне Нового года на Николаевщине за сутки произошло 4 пожара – неосторожный курильщик получил ожоги.