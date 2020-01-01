В Карпатах спасатели помогли заблудившимся туристам и группе лыжников, которые получили травмы

В Карпатах спасатели помогли 11 туристам получить медицинскую помощь и добраться до отеля.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В течение 31 декабря спасатели оказали помощь шести лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где им предоставили профессиональную медицинскую помощь.

В тот же день пять туристов заблудились во время прогулки на горе Секул. На поиски направили спасательную группу, которая нашла туристов, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, что летом в Карпатах спасатели помогли николаевским туристам добраться к подножию гор.