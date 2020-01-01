На николаевском полигоне «Широкий Лан» произошел пожар – сообщают о нескольких пострадавших

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Фото - иллюстрация
Утром 31 декабря на военном полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.

Об этом сообщают «Новости-N» со ссылкой на военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.

Пожар возник ранним утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Сами военные с возгоранием справиться не смогли, пришлось вызывать спасателей. Совместными усилиями огонь потушили.

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей пострадавшего доставили в Николаевский военный госпиталь, где его поместили в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое. Причины пожара выясняются.

Напомним, что ранее солдата, по вине которого произошел смертельный пожар в палатке на «Широком Лане» в 2018 году, приговорили к двум годам условно.

Вадим Богданов

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