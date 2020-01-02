На Николаевщине из-за короткого замыкания проводки горел «Daewoo»

В Вознесенске в среду, 1 января, спасатели потушили пожар автомобиля «Daewoo».

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 18:05 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре «Daewoo Lanos», припаркованного на улице Осипенко. Прибывший дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части установил, что огнем охвачен моторный отсек автомобиля.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти машину от полного уничтожения. Пожар на площади 2 квадратных метра в 18:10 локализовали, а в 18:13 ликвидировали. Его вероятная причина - короткое замыкание электропроводки двигателя. От службы работала 1 единица техники и 6 человек, а также сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что николаевские пожарные в новогоднюю ночь спасли от огня два частных дома.