В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк - погибли 30 обезьян

На западе Германии в новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли.

О происшествии сообщила пресс-служба учреждения.

В полиции города уточняют, что погибли более 30 животных. Сигнал о возгорании поступил 1 января в 0:38, пожарные были на месте уже через несколько минут, но вольер обезьян к тому времени весь был в огне.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие строения. В частности, уцелел расположенный неподалеку «Сад горилл» и обитающее там семейство Кидого.

Погибли еще две гориллы, несколько шимпанзе и орангутанов, а также более мелкие обезьяны и птицы.

Предварительная причина пожара фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.

Напомним, как австралийка спасла коалу из горящего леса.