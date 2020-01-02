16 тысяч николаевцев поучаствовали в новогодних гуляньях на Соборной площади, - полиция

Николаевские полицейские обеспечили безопасность 16 тысяч граждан во время новогодних празднований.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области.

Во время праздничных выходных и непосредственно в новогоднюю ночь безопасность граждан обеспечивали усиленные наряды полиции в составе пеших патрулей, автопатрулей и групп быстрого реагирования.

Сотрудники патрульной полиции обеспечили перекрытие дорог к местам массовых мероприятий и контролировали состояние соблюдения водителями правил дорожного движения, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По информации Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Николаевской области в праздничных мероприятиях приняли участие около 16 тысяч граждан. Нарушений общественного правопорядка не допущено.

«А праздничные мероприятия продолжаются. Полицейские Николаевщины продолжают свою работу в усиленном режиме, чтобы жители и гости нашего города и области чувствовали себя в безопасности», - говорится в сообщении.

Напомним, как с салютом и шампанским николаевцы встретили 2020 год на Соборной площади.