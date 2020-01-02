Депутату Николаевского облсовета Олабину объявили о подозрении за угрозу патрульным пистолетом

В четверг, 2 января, по согласованию с и.о. прокурора Николаевской области следователем сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину, который угрожал сотрудникам патрульной полиции пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что депутат Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом. Происшествие произошло на трассе «Николаев - Одесса», не доезжая около четырех километров до села Красное, приблизительно в 01:30. Полицейские остановили водителя «Toyota Camry», который двигался в направлении Николаева, из-за нарушения правила дорожного движения при обгоне патрульного автомобиля на перекрестке. При этом в комментарии «Преступности.НЕТ» Вадим Олабин подтвердил, что у него была «плохая ситуация» с патрульными, но он отрицает факт угрозы в сторону полицейских.

«При общении с полицейскими водитель нарушение правил дорожного движения не признал, более того, угрожал стражам порядка травматическим пистолетом и пытался покинуть место остановки. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения», - говорится в сообщении.

Отметим, что в декларации Вадима Олабина нет автомобиля «Toyota Camry», который остановили полицейские. Он пояснил «Преступности.НЕТ», что это служебный транспорт фирмы, в которой он работает.

Напомним, как Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. Еще напомним, как в мае депутаты Николаевского облсовета Федор Барна и Вадим Олабин устроили конфликт во время заседания бюджетной комиссии. А еще ранее Вадим Олабин в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам законности принялся угрожать заместителю главы Николаевской ОГА Александру Кушниру, намекая на физическое насилие.