На Николаевщине загорелся тепловоз пассажирского поезда

В четверг, 2 января, возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:36 спасателям поступило сообщение о возгорании тепловоза. Прибывшие пожарные 24-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Первомайское» выяснили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не смогли.

В 12:00 пожарные локализовали пожар, а в 12:35 - ликвидировали его на площади 10 квадратных метров. Его причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

От ГСЧС работало 5 человек и 1 единица техники, 3 человека МПО на спецавтомобилях осуществляли доставку воды, также помогала добровольная пожарная дружина Снигуревского филиала ООО СП «Нибулон» с автомобилем ГАЗ-53, локомотивная бригада, производственное подразделение «Локомотивное депо Николаев» регионального филиала Одесская железная дорога АО «Укрзалізниця».

Напомним, что в августе в Николаеве на вокзале загорелся локомотив в поезде «Интерсити».