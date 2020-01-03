«Иногда мы теряем терпение»: Папа римский ударил женщину, которая схватила его за руку

Папа римский Франциск ударил женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра в Ватикане.

Ролик разошелся по сети.

Во вторник, 31 декабря, понтифик вышел на площадь, чтобы посмотреть на рождественский вертеп и пообщаться с верующими. Он пожимал руки людям, которые стояли за ограждением. Когда Франциск собрался уходить, женщина из толпы схватила его за руку и начала тянуть к себе.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

Когда вырваться из хватки не получилось, Папа ударил её по руке. Позже, во время проповеди, понтифик принёс свои извинения за это.

«Любовь делает нас терпеливыми. Но иногда мы теряем терпение. Это случилось и со мной. Прошу прощения за ужасный пример, который я подал накануне», — сказал он.

Ранее Папа Римский пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике.