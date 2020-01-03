Житель Николаевщины на «Peugeot» после нарушения ПДД пытался скрыться от патрульных, но съехал в кювет и перевернулся

В Первомайске в среду, 1 января, «Peugeot», скрываясь от полиции, съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Около 11:50 наряд патрульных СРПП Первомайского отдела полиции, передвигаясь на служебном автомобиле «Skoda Rapid» по улице Маршала Рыбалко, заметили автомобиль «Peugeot Boxer», под управлением 40-летнего местного жителя, который нарушил правила дорожного движения.

Он привлёк внимание патрульных тем, что двигался по встречной полосе, тогда как его полоса была свободна. Также у машины были механические повреждения переднего ветрового стекла и отсутствие заднего защитного устройства (бампера).

Полицейские пытались остановить водителя микроавтобуса с помощью проблесковых маячков красного и синего цвета и специального звукового сигнала, но последний, проигнорировав их законное требование, начал увеличивать скорость, пытаясь от них скрыться.

Правоохранители начали преследовать правонарушителя, который грубо нарушал ПДД, постоянно выезжая на встречную полосу движения, чем создавал аварийную ситуацию на дороге другим водителям.

Во время преследования водитель, двигаясь по улице Бульвар Мира в направлении села Каменный Мост, по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение со служебным автомобилем полицейских, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги в кювет, где его автомобиль перевернулся на левый бок.

В результате автоаварии водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Патрульные не травмировались. По словам правонарушителя, он не остановился по требованию полицейских потому, что у него не было водительского удостоверения.

Указанные события квалифицировали по признакам части 2 статьи 342 («Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей») и части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, по результатам которых в отношении правонарушителя будет принято законное решение.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель «под кайфом» на скорости не справился с управлением и перевернулся.