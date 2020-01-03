В Минздраве сообщили о смерти от осложнений гриппа и призвали вакцинироваться

В Украине 31 декабря от осложнений вируса гриппа типа А умер человек.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.
Человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря больной умер.
Отмечается, что всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
В Центре напомнили, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.
Ранее сообщалось, что в ноябре в Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек.