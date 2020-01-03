В Минздраве сообщили о смерти от осложнений гриппа и призвали вакцинироваться

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В Украине 31 декабря от осложнений вируса гриппа типа А умер человек. 

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.

Человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря больной умер.

Отмечается, что всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре напомнили, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек.

Мила Волкова

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