В Минздраве сообщили о смерти от осложнений гриппа и призвали вакцинироваться

В Украине 31 декабря от осложнений вируса гриппа типа А умер человек.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.

Человек из группы медицинского риска заболел 20 декабря, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря больной умер.

Отмечается, что всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.