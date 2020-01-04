Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС в 05:04 в субботу, 4 января 2020, был отключен от энергосети срабатыванием автоматической защиты.

Об этом сообщают в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

«4 января 2020 в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», - говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

«Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в Южноукраинске прошли общественные слушания по вопросу продления срока эксплуатации энергоблока №3 Южно-Украинской атомной электростанции. ЮУАЭС-3 - уже одиннадцатый атомный энергоблок в Украине, ресурс которого будет продлен.