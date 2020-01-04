Под Тернополем во время репетиции вертепа прогремел взрыв в клубе - восемь детей с ожогами находятся в реанимации

В селе Угринов Тернопольской области в сельском клубе, поздно вечером 3 января прогремел взрыв, а после в здании начался пожар. В результате происшествия пострадали 8 несовершеннолетних.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Тернопольской области.

Сильных хлопок с последующим пожаром случился около 17:40. В это время дети проводили репетицию рождественского вертепа. Огонь распространился на территорию около 30 квадратных метров.

Восемь детей возрастом от 12 до 17 лет получили ожоги первой и второй степени. Все пострадавшие находятся в реанимации. Взрывотехники продолжают устанавливать, что именно стало причиной взрыва.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Местные жители рассказали, что услышали звуки, похожие на взрыв петард, а потом раздался взрыв, сообщает издание «20 минут».

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.