В центре Николаева из-за столкновения автобуса и «Chery» образовалась пробка

В Николаеве в субботу, 4 января, на проспекте Центральном из-за столкновения автобуса и автомобиля образовалась пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, коммунальный автобус задел автомобиль «Chery», после чего они остановились на дороге. Из-за этого остальной транспорт не может проехать.

В патрульной полиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что автобус задел автомобиль в третей полосе, когда выезжал с остановки. На водителя составили админпротокол.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке столкнулись трамвай и «Mitsubishi».