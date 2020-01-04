В центре Николаева из-за столкновения автобуса и «Chery» образовалась пробка

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В Николаеве в субботу, 4 января, на проспекте Центральном из-за столкновения автобуса и автомобиля образовалась пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, коммунальный автобус задел автомобиль «Chery», после чего они остановились на дороге. Из-за этого остальной транспорт не может проехать. 

В патрульной полиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что автобус задел автомобиль в третей полосе, когда выезжал с остановки. На водителя составили админпротокол. 

Ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке столкнулись трамвай и «Mitsubishi».

Мила Волкова

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