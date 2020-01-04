В Австралии продолжаются мощные лесные пожары - для их тушения вызвали около 3 тысяч резервистов, а граждан эвакуируют на корабль

В Австралии три пожара объединились в один и сформировали одно пламя размером с нью-йоркский район Манхэттен. Пожарные продолжают борьбу с наиболее масштабными за последние 10 лет лесными пожарами.

Об этом сообщает CNN.

По данным австралийского департамента окружающей среды, новые пожары возникли в регионе Омео штата Виктория и охватили 6 тысяч га леса. В то же время в соседнем штате Южного Уэльса в пожарах сгорело 264 тысяч га территории.

В субботу погодные условия снова ухудшились. Синоптики предупредили об усилении ветра и повышении температуры.

Тем временем растет число погибших. По всей стране в пламени погибли 23 человека в сравнении с 18 жертвами в прошлом году, умерло около 500 миллионов животных. Разрушено также 1500 домов.

Оба штаты – Виктория и Южный Уэльс – объявили чрезвычайное положение и усилили меры безопасности, приводя в готовность все спасательные службы. Последний раз штат Виктория объявлял ЧС в так называемую «черную субботу» 2009 года, когда в огне погибли 173 человека и еще 500 получили травмы.

В пострадавших регионах континента ситуацию будут патрулировать свыше 3000 резервных войск Австралийских сил обороны. Правительство также арендует 4 самолета, а крупнейший военно-морской корабль HMAS Adelaide будет мобилизован для эвакуации граждан вдоль побережья.

Напомним, как в Австралии 12-летний мальчик, спасаясь от лесного пожара, сам уехал на автомобиле своего старшего брата. Также жительница Австралии Тони Доэрти, увидев коалу посреди огня в горящем лесу, не раздумывая, бросилась ей на помощь.