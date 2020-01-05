В Николаеве налоговики прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках досудебного расследования уголовного производства прекратили деятельность «Центра минимизации таможенных платежей».

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Отмечается, что центр за счет использования подконтрольных субъектов хозяйствования, в т.ч. предприятий-нерезидентов, предоставлял предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным на территории Николаевской области услуги по сокрытию валютной выручки при проведении экспортных операций сельхозпродукции и уклонения от уплаты налогов.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях, транспортных средствах, которые использовались организаторами и участниками ЦММП для осуществления преступной деятельности, обнаружено и изъято штампы и печати, оригиналы первичных бухгалтерских и налоговых документов, «1С-Бухгалтерия» по 2018-2019 годы, а также не

учтенные денежные средства (наличные) в сумме 1 миллион 839 тысяч 150 гривен и 150 тысяч 850 долларов США.

Согласно постановлений следственного судьи города Николаева на изъятые в ходе проведения обыска вещественные доказательства и денежные средства в эквиваленте около 5,5 миллионов гривен наложили арест.

Напомним, как в 2018 году николаевская налоговая милиция совместно с таможней выявили крупный центр по уклонению от уплаты таможенных платежей.