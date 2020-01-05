На Херсонщине из-за убийства мужчины начались массовые акции протеста – люди считают что полиция умышленно скрывает некоторые улики

В Каховке Херсонской области начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя.

Об этом сообщает местное издание Мост.

Погибшего, которому было 26 лет, 1 января расстрелял гражданский муж его бывшей жены в ходе ссоры из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины.

Родственники убитого подозревают, что стрелков на самом деле было несколько. Ведь в доме как раз праздновала компания друзей отчима. Выстрелы якобы были осуществлены из трех видов оружия.

- Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия, - сообщила мать погибшего Елена Чебукин.

Полиция, по словам протестующих, говорит только об одном виде оружия.

Люди считают, что участие в событиях одного из сотрудников полиции может привести к сокрытию некоторых фактов.

«Полиция не может понять, что дело не только в Портном (сотрудник полиции, который является свидетелем в деле об убийстве, - ред.), дело не только в смерти Вовы, дело в их работе. Я знаю людей которые сегодня были возле полиции только потому, что их дела когда-то точно также замяли. Людей нельзя безнаказанно убивать.. дела с наездами на людей, суд с которыми для семей стал адовым процессом выдувания денег и в результате люди ложились в больницу от инфарктов», - пишут люди в специальном чате, созданном для общения в рамках этого резонансного дела.

Днем 4 января состоялась встреча начальника Каховского райотдела полиции Алексея Войчека с каховчанами по делу убийства утром 1 января Владимира Чебукина.

Войчек сообщил о результатах проверки на полиграфе одного из основных свидетелей по делу, который является сотрудником полиции. По результатам полиграфа, полиция сообщает, что свидетель не стрелял в убитого.

Люди, которые вышли под Каховский райотдел полиции, не расходились до вечера,их действия ставали все радикальнее. Например, они выгнали с площади перед райотделом бойцов бывшего "Беркута", который экстренно привезли из Херсона. Также перед райотделом зажгли шины и бросали пиротехнику и краску.

Напомним, в ночь на 24 августа 2016 года в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер.

Днем 24 августа сотни жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и требовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев, при этом люди едва не перевернули автозак. Поздно вечером 24 августа несколько десятков людей пошли на штурм Кривоозерского отделения полиции, но их удалось успокоить. Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений.