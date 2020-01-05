Спасатели Николаевщины достали застрявший на бездорожье автомобиль, в котором находилась семья с ребенком

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Фото - иллюстрация
В субботу, 4 января, возле села Благодатное Арбузинского района спасатели помогли достать застрявший автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:55 в Службу спасения поступило сообщение с просьбой о помощи. По словам граждан, двигаясь по полевой дороге их автомобиль застрял. В машине «ВАЗ-2106» находилось двое взрослых и ребенок 2018 года рождения. Спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части добрались на место на спецавтомобиле и вытащили автомобиль на проезжий участок.

Напомним, как на Николаевщине две легковушки и пассажирский автобус застряли на бездорожье – транспорт пришлось вытягивать спасателям.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия