Спасатели Николаевщины достали застрявший на бездорожье автомобиль, в котором находилась семья с ребенком

Фото - иллюстрация В субботу, 4 января, возле села Благодатное Арбузинского района спасатели помогли достать застрявший автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:55 в Службу спасения поступило сообщение с просьбой о помощи. По словам граждан, двигаясь по полевой дороге их автомобиль застрял. В машине «ВАЗ-2106» находилось двое взрослых и ребенок 2018 года рождения. Спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части добрались на место на спецавтомобиле и вытащили автомобиль на проезжий участок.

Напомним, как на Николаевщине две легковушки и пассажирский автобус застряли на бездорожье – транспорт пришлось вытягивать спасателям.