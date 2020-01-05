На Львовщине на трассе в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб трехлетний ребенок

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб ребенок 2016 года рождения.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария произошла 4 января около 21:45 в селе Банюнин Камянко-Бугского района. Житель города, управляя Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu, под управлением жителя Киевской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля Chevrolet госпитализированы в ТП №3 г. Львова.

Пассажир автомобиля Lexus, жительница г. Киев 1992 года рождения, доставлена в Буске ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущена.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Николаевщине на киевской трассе лоб в лоб столкнулись легковушка и внедорожник – один человек погиб, пострадали несколько граждан Германии.