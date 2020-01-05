В США прошли масштабные акции протеста против эскалации конфликта в Ираке

В субботу, 4 января, группы людей вышли на улицы в Вашингтоне и других американских городах в субботу днем, чтобы выразить свой протест в связи с авиаударом в Ираке, который был совершен по распоряжению президента Дональда Трампа для устранения иранского военачальника Касема Сулеймани.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Протестующие также выражают свое несогласие с решением Трампа об отправке дополнительного воинского контингента на Ближний Восток.

«Нет справедливости, нет мира. США – прочь с Ближнего Востока», - скандировали сотни демонстрантов, собравшихся в субботу днем напротив Белого дома, а затем двинувшихся маршем в направлении гостиницы Trump International, которая принадлежит семье президента и располагается в нескольких кварталах от Белого дома.

Похожие протесты прошли в субботу в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Организаторами акции стали активисты из Code Pink – женской антивоенной группы, которая инициировала в субботу протесты во многих американских городах.

Happening Now: Americans protest war footing with Iran at White House. Nearly 1000 protesters demand US leave Iraq chanting “US out of the Middle East no justice no peace.” #Iran #Iraq #NoWarWithIran pic.twitter.com/R9a0FB5VFD — DCMediaGroup (@DCMediaGroup) 4 января 2020 г.

Протестующие в Вашингтоне держали в руках плакаты с надписями «Нет войне, нет санкциям против Ирана» и «Американские военнослужащие – прочь из Ирака».

Перед участниками митинга в Вашингтоне выступила известная актриса и политическая активистка Джейн Фонда, которую в прошлом году полиция задержала во время протестной акции на ступенях Капитолия в центре столицы.

«Молодежь должна знать, что все войны, начавшиеся после вашего рождения, в действительности велись за нефть!» - воскликнула 82-летняя Фонда, выступая перед толпой. Она добавила, что «мы больше не можем терять жизни и убивать людей, разрушать окружающую среду из-за нефти».

Напомним, что в пятницу ночью, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.