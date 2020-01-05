В Польше украинец уронил дрон на крышу костела, ему грозит 5 лет тюрьмы

В Кракове 24-летний украинец потерял контроль над беспилотником, в результате дрон упал на крышу Мариацкого костела.

Об этом сообщает RMF24.

Украинцу выдвинули обвинения в нарушении норм закона об авиации, храм не поврежден.

«Мужчину освободили после предъявления обвинения», — заявил пресс-секретарь польской полиции Себастьян Глень.

По словам пресс-секретаря полиции, «мужчина объяснил, что не знает польских норм, видел других людей, которые используют беспилотники, а ветер способствовал падению его беспилотника».

В среду, 1 января, украинец, который приехал в Краков с туристической целью, снимал достопримечательности города с помощью дрона, оснащенного камерой. Когда на главной площади он потерял управление над дроном, и он упало на крышу базилики, он сообщил в полицию. Пожарные помогли снять беспилотник. Дело передадут в прокуратуру, которая примет решение о дальнейшем ходе дела.

Нарушителю может грозить тюремное заключение до пяти лет лишения свободы, однако в силу обстоятельств события, которое произошло в Кракове, может быть принято решение об условном прекращении производства по делу.