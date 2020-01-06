На Львовщине из-за дождей обвалилась крыша у памятника архитектуры

В селе Олеско во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения - бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.

Об этом сообщает пресс-служба галереи в Facebook.

Известно что инцидент с памятником архитектуры произошел 3 января. "Никто не пострадал. Музейные предметы все сохранены и ограждены", - уверяют в пресс-службе.

"По состоянию на 4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Состоялась конструктивная беседа руководства Галереи с представителями ЛОГА относительно проблемных вопросов фондохранилища в Олесько и не только этого объекта. Наши совместные имущественные вопросы теперь будут регулироваться на другом уровне и с новыми ответственными лицами", - говорится в сообщении.

В галерее уточнили, что крыша над монастырем и костелом была полностью заменена в послевоенные годы советской властью "без соблюдения соответствующих технологий", а во время реконструкции был использован неподходящий вид древесины.

"Именно эта часть, полностью згнившая, была завалена ураганом. Крыша построена в 1950-х годах, после того как монастырь в 1944 году сожгли нацисты", - сообщили в галерее искусств.

Известно, что 8-9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА, которая будет расследовать обвал части крыши здания в селе Олеско и решать вопрос о выделении денег на ремонт крыши.

По словам директора галереи Тараса Возняка, с просьбой о выделении средств на ремонт помещения он неоднократно обращался к Львовской ОГА, на балансе которой находится монастырь капуцинов.

Также в Галерее искусств заявили, что больше десяти лет Львовская ОГА не передает здание этого фондохранилища Галереи в соответствующий орган управления, а Министерство культуры, молодежи и спорта не может финансировать противоаварийные и реставрационные работы согласно бюджетного законодательства.