На Николаевщине на трассе «BMW» вылетел в кювет и врезался в дерево – водитель легковушки погиб

В понедельник, 6 января, в Николаевской области в Вознесенском районе на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «BMW», в результате которого погиб водитель авто.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным, автомобиль двигался по трассе в сторону Николаева и возле села Дорошовка не справился с управлением, вследствие чего выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате аварии водитель автомобиля «BMW» погиб, пассажир легковушки получил травмы, степень которых на данный момент неизвестна.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области" Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как 26 декабря на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Германии.

Позже стало известно, что водитель автомобиля «Volkswagen», который стал участником ДТП на трассе Н-24 «Благовещенск-Николаев», выехал на встречную полосу движения из-за того, что объезжал яму. Патрульные неоднократно выписывали предписание балансодержателю о том, чтобы устранить ее, поскольку из-за нее неоднократно случались аварии, но ее игнорировали.