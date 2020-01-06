В Николаеве на перекрестке столкнулись «Skoda» и «BMW» – водитель последнего скрылся с места аварии и бросил автомобиль

В Николаеве, в понедельник, 6 января, на перекрестке ул. Садовой и ул. Пограничной произошло ДТП с участием автомобиля «Skoda» и автомобиля «BMW» на еврономерах.

Об этом сообщает издание «СВІДОК.info».

По предварительной информации, водитель «Skoda» двигался по улице Садовой от улицы Кузнечной в направлении улицы Чкалова. Водитель «BMW» ехал по встречному направлению. На вышеуказанном перекрестке водитель «Skoda» продолжил движение прямо на разрешающий сигнал светофора, однако наперерез ему выехал «BMW», водитель которого повернул с Садовой на Пограничную в сторону 1-й Слободской, но проигнорировал красный сигнал светофора. «Skoda» врезалась в боковую часть «BMW».

Однако водитель «BMW» продолжил движение и покинул место ДТП. Только спустя некоторое время его автомобиль нашли брошенным на тротуаре по улице Пограничной.

Вследствие ДТП никто не пострадал. Брошенный автомобиль эвакуировали на штрафплощадку, а самого водителя будут разыскивать.

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево – водитель иномарки с места аварии пропал.