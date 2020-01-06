Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей, - Аваков

Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - написал Аваков.

Как известно, лесные пожары Австралии не могут затушить с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Жертвами пожаров стали 24 человека. Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Напомним, что недавно в Австралии три пожара объединились в один и сформировали одно пламя размером с нью-йоркский район Манхэттен. Пожарные продолжают борьбу с наиболее масштабными за последние 10 лет лесными пожарами.