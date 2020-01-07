На Одесчине в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей

В Одесской области в поселке Черноморское в пожаре в строительном вагончике погибли трое людей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС.

Возгорание произошло утром 7 января.

«7 января в 05:52 в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли трое людей. В 6:37 подразделения ГосЧС пожар ликвидировали. Вследствие пожара уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 м2», – пояснили спасатели.

В пресс-службе областной полиции добавили, что возгорание произошло в фургончике на территории недостроенного общежития для военных. Все погибшие являются строителями.

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

Согласно выводам правительственной комиссии, по основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также напомним, как адвокат заявил, что в психбольнице на Днепропетровщине группа пациентов установила «свой контроль» и насилует других подопечных.