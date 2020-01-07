За сутки в Николаеве и области произошло четыре пожара: горели перекрытие дома, утеплитель и мусор

В течение суток, с 6 на 7 января, на Николаевщине возникло четыре пожара: в селе Мешково-Погорелово Витовского района, городе Новый Буг и два возгорания зафиксированы в Николаеве.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуацим в Николаевской области.

Так, 6 января, из-за недостатка конструкции, нарушения монтажа нагревательных печей и дымоходов горело перекрытие жилого дома на улице Дмитрова в селе Мешково-Погорелово. Об этом в 8:20 сообщили по экстренному номеру 101. Дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части прибыл на место и в 8:38 локализовал пожар, в 09:02 ликвидировал на площади 10 квадратных метров.

В Новом Буге горел утеплитель стены жилого дома на улице Героев Триполья. Пожарные 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр.

В 00:49 7 января в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Лягина в Николаеве.

На место прибыли два отделения 2-й пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра. В 1:30 локализовали пожар, в 1:55 ликвидировали на площади 25 квадратных метров, его причина устанавливается. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийная бригада ОАО «Николаевоблэнерго», бригада скорой медицинской помощи.

Также в течение суток горел мусор на открытой территории в Заводском районе. Возгорание потушили пожарные 3-й пожарно-спасательной части.

Всего в тушении пожаров привлекалось семь единиц техники ГУ ГСЧС и 21 человек.