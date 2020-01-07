На Одесчине ранее судимый мужчина напоил несовершеннолетнюю пивом, а потом изнасиловал, угрожая расправой

Фото - иллюстрация В Одесской области задержан мужчина за изнасилование 14-летней девочки.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Преступление совершено в Окнянском районе области. О происшествии в полицию сообщила старшая сестра 14-летней девочки, которой та рассказала о случившемся.

По словам ребенка, когда она была в гостях у 24-летнего односельчанина, он угостил ее пивом, а потом, пригрозив физической расправой, изнасиловал. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

Ребенка осмотрели врачи, полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу. Мужчине, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, следователи объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, как суд 20 декабря арестовал на время следствия 40-летнего жителя Вознесенска, который насиловал свою 11-летнюю дочь. Ранее девочка призналась психологу, что стала жертвой сексуального насилия со стороны своего отца. Это насилие могло продолжаться на протяжении нескольких лет.

Известно, что у девочки есть задержки в развитии, а у её отца проблемы со здоровьем. Девочка учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.