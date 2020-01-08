В Индонезии из-за сильного наводнения погибли 65 человек

В индонезийской столице - городе Джакарта - в результате сильных наводнений погибли 66 человек, а еще два человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ожидается продолжение непогоды, синоптики прогнозируют новые дожди.

Более 35 тысяч человек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые превратили на временные убежища. Кроме того, в городе Бекаси, что на восток от Джакарты, было переселено почти 150 тысяч жителей. Также продолжается поиск пропавших без вести.

Несмотря на то, что вода немного отошла, в Джакарте и в центральных районах Явы прогнозируют до 122 мм осадков. Это может спровоцировать новые опасные подтопления.

Напомним, в израильском городе Тель-Авив из-за обильного дождя 4 января водой затопило улицы города, есть погибшие.