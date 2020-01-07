В Иране на похоронах Сулеймани из-за давки погибли более 30 человек, полсотни пострадали

В результате давки во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Инцидент произошел в родном городе Сулеймани во время похоронной процессии.

На видео, размещенных в сети, погибшие лежат на дороге, другие кричат ​​и пытаются помочь им. Также госТВ заявило о потере сигнала во время онлайн-репортажа с места событий, не сообщая, откуда получило информацию о пострадавших.

Информацию о погибших в телеэфире подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана, заявив, что в результате давки «некоторые наши соотечественники получили ранения, а некоторые погибли».

Накануне церемонию прощания с Сулеймани провели в Тегеране - на похороны собрались более миллиона человек.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.