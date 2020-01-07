В Харькове водитель иномарки не справился с управлением и протаранил вход в метро

В понедельник, 6 января, в Харькове автомобиль Mazda протаранил вход на станцию метро Научная.

Об этом сообщил atn.ua, опубликовав фото с места ДТП.

Как рассказали в полиции, двигаясь по проспекту Науки, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего вылетел на тротуар и врезался в бетонную конструкцию.

В результате аварии он госпитализирован. Причины происшествия на данное время не установлены.

Напомним, в Николаеве на перекрестке столкнулись «Skoda» и «BMW» – водитель последнего скрылся с места аварии и бросил автомобиль.