Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке

Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским базам в Ираке.

Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана).

Телеканал Fox сообщает, что удар нанесен по авиабазе Аль Асад на западе Ирака. Есть информация о девяти ракетах. По другой информации, было запущено более 35 ракет класса "земля - земля".

Также есть непроверенная информация о ракетном ударе по американской базе в районе Эрбиль. Пока нет данных ни о пострадавших, ни о погибших.

Как сообщают американские медиа, это могло стать ответом на убийство командующего КСИР Касема Сулемайни.

Белой дом официально сообщил, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации и консультируется с командой нацбезопасности.

Сообщается о продолжающихся ракетных атаках. Журналист Хусейн Далириан в Twitter сообщил о второй волне ракетных атак со стороны Ирана.

Обновлено 02:34 В министерстве обороны США заявили, ракет было «больше дюжины» и что ведомство сейчас работает над предварительными оценками ущерба. Данных о погибших и раненых нет. Иранский телеканал Press TV заявил со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, что ракетные удары – это месть США за убийство в Ираке иранского генералам Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.