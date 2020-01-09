Дым от масштабных лесных пожаров в Австралии отнесло через океан – он добрался до Южной Америки

Дым от лесных пожаров в Австралии заметили в Чили и Аргентине.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на метеорологическую службу Чили.

Дым преодолел более 11 тысяч километров и самый большой океан планеты – Тихий. Воздушные массы переносили дым на высоте более пяти километров. Именно этим явлением метеорологи объяснили серый цвет неба в центральной части Чили, где сейчас безоблачно.

С октября 2019 года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары. Сейчас огнем уже охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Несколько регионов на южном побережье страны закрыли для туристов, а жителям передали предписание о срочной эвакуации.

Сейчас пожар уже уничтожил больше 6,5 миллиона гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и примерно три тысячи административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в австралийских пожарах погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.