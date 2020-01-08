В Запорожской области прокуратура закрыла подпольное казино - из кассы изъяли 5,5 тысяч гривен

В городе Энергодар в Запорожской области прокуратура пресекла деятельность подпольного казино.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«В рамках уголовного производства, начатого прокуратурой Запорожской области по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, прекратили деятельность подпольного казино в г. Энергодар», - говорится в сообщении.

Указано, что трем лицам было сообщено о подозрении по части 3 статьи 28 части 1 статьи 203-2 (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы) УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

«Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятие игорным бизнесом, а также почти 5,5 тысяч гривен из кассы казино. На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы», - добавили в пресс-службе.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве через две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторое из них замаскировались под караоке и интернет-центры.