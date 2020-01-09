На испанском курорте сняли на видео, как маленькая девочка бегает по карнизу пятого этажа

На испанском курорте Адехе острова Тенерифе сняли видео, как маленький ребёнок ходит по карнизу пятого этажа.

Ролик опубликовали в сети.

На видео девочка пробегает по узкому карнизу пятого этажа высотного дома до соседского балкона на углу здания, а затем возвращается к окну своей квартиры.

Как сообщает испанский телеканал La Sexta, полиция допросила родителей ребенка. По предварительным данным, это граждане Финляндии, приехавшие на Канарские острова отдохнуть. Мать, пока ее дочь совершала опасную прогулку, была в душе.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине патрульные сняли с карниза балкона пятиэтажки маленькую девочку, которую оставили одну дома.