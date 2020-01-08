В Конго от кори умерли более 6 тысяч человек

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В Демократической Республике Конго в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время.

«Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой», - заявила глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Роман Свиридов

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