В Конго от кори умерли более 6 тысяч человек

В Демократической Республике Конго в результате эпидемии кори умерли уже 6 тысяч человек - почти втрое больше, чем в результате эпидемии лихорадки Эбола.
Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что это самая крупная в мире вспышка заболевания корью в настоящее время.
«Мы делаем все возможное, чтобы взять эпидемию под контроль. Ни один ребенок не должен подвергаться ненужному риску смерти от болезни, которую можно предотвратить простой прививкой», - заявила глава отдела ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.