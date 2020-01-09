Удар по Багдаду: Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет, несколько разорвались вблизи американского посольства

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Вечером в среду, 8 января, столица Ирака Багдад снова подверглась ракетной атаке. В частности, несколько ракет упали в «зеленой зоне» города, где расположены посольства и иракские государственные учреждения. 

Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.

6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом. 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. А в ночь с 7 на 8 января Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским базам в Ираке. 

«Преступности.НЕТ» отслеживает развитие событий.

8:46 О новой атаке сообщает телеканал Sky News Arabia. Так, в центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах. По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет. 

Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США, Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет: 10 из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, одна - на территории аэропорта города Эрбиля. Еще четыре ракеты не попали в цель.

Пуски ракет Ираном осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час. 

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Журналист ВВС Ферас Килани отметил, что посольство США могло быть целью атаки, но ракеты разорвались рядом с ним.

 
 
Julia Davudenko

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