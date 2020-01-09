Удар по Багдаду: Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет, несколько разорвались вблизи американского посольства

Вечером в среду, 8 января, столица Ирака Багдад снова подверглась ракетной атаке. В частности, несколько ракет упали в «зеленой зоне» города, где расположены посольства и иракские государственные учреждения.
Напомним, 3 января, три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате чего погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. США заявили о своей причастности к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира.
6 января после убийства высокопоставленного генерала Иран вышел из ядерной сделки и угрожает США военным ударом. 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. А в ночь с 7 на 8 января Иран нанес многочисленные ракетные удары по американским базам в Ираке.
«Преступности.НЕТ» отслеживает развитие событий.
8:46 О новой атаке сообщает телеканал Sky News Arabia. Так, в центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах. По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США, Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет: 10 из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, одна - на территории аэропорта города Эрбиля. Еще четыре ракеты не попали в цель.
Пуски ракет Ираном осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час.
В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
Continued from previous tweet:
Baghdad
🔺 Sirens still going
Three Katyusha rockets landed inside the Green Zone.
◾️. pic.twitter.com/DaZjw8A4tI— ☤𝓢𝒌𝓪𝓲☤ (@Ravagiing) January 8, 2020
Журналист ВВС Ферас Килани отметил, что посольство США могло быть целью атаки, но ракеты разорвались рядом с ним.
Confirmed the US Ambassy was the target but was not hit directly. Two to three missiles were fired from the east south of #Baghdad— Feras Kilani فراس كيلاني (@FerasKilaniBBC) January 8, 2020