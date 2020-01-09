Удар по Багдаду: Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет, несколько разорвались вблизи американского посольства

Вечером в среду, 8 января, столица Ирака Багдад снова подверглась ракетной атаке. В частности, несколько ракет упали в «зеленой зоне» города, где расположены посольства и иракские государственные учреждения.

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8:46 О новой атаке сообщает телеканал Sky News Arabia. Так, в центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах. По словам собеседника агентства, информации о пострадавших и ущербе пока нет.

Как сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США, Иран выпустил по Ираку 15 баллистических ракет: 10 из них взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, одна - на территории аэропорта города Эрбиля. Еще четыре ракеты не попали в цель.

Пуски ракет Ираном осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.

Continued from previous tweet: Baghdad 🔺 Sirens still going Three Katyusha rockets landed inside the Green Zone. ◾️. pic.twitter.com/DaZjw8A4tI — ☤𝓢𝒌𝓪𝓲☤ (@Ravagiing) January 8, 2020

Журналист ВВС Ферас Килани отметил, что посольство США могло быть целью атаки, но ракеты разорвались рядом с ним.